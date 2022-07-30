Почему Петербург не удается сделать столицей стрит-арта, несмотря на желание жителей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Уличные художники активно рисуют граффити и муралы в Северной столице, однако их спешат закрашивать чиновники. Оказалось, что у конфликта бумаг и баллончиков есть простое решение.

Многие уличные художники в Петербурге вынуждены творить по ночам — иначе большой риск нарваться на штраф, а то и административное дело.

В последнее время в городе все чаще закрашивают граффити и муралы — под валик коммунальщиков уже отправились Бродский, Хармс и даже бывшей тренер футбольной сборной Черчесов. Главная проблема, говорят чиновники, — отсутствие согласования. Но художники на то и уличные, что никаких разрешений оформлять не хотят. В конфликте бумаг и баллончиков разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Его разрисовали под покровом «седой ночи» — не успел Юрий Шатунов появиться в центре Петербурга, граффити изуродовали вандалы. Кумиры, как смогли, очистили фанатки. Но арт-объект вне закона, и вероятно, за вандалами закрашивать придут уже коммунальщики.

«Для того, чтобы нанести какую-то роспись, нужен определенный порядок нанесения такой росписи: порядок согласования, получение разрешения», — пояснила Юлия Киселева, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Но вольные художники не хотят собирать бумажки и ходить по кабинетам. А нарисуешь без согласования — замажут. Так было с Бродским, так было с Хармсом. За последнего даже вступались чиновники, но все равно заменили на видеопроекцию. А там — курительная трубка в зубах. Непорядок! Снова убрали. А ведь Хармс украшал стену пять лет! Ровно до пары жалоб в интернете.

«Вот в этом доме живет Галина, она старшая этой парадной, которая ни с кем вообще не общается, кроме двух-трех женщин, с которыми они пишут эти жалобы», — рассказал художник Нельсон Искандарян.

Он тоже знает, кто решил стереть с лица Петроградки его дворик. В народе — двор Нельсона. Художник даже ходил к главе района, тот сказал, что ему нравится, но закон есть закон.

В больших кабинетах год за годом обсуждают, как достичь компромисса между законом и искусством. Несколько лет назад поддержали инициативу по организации свободных пространств для творчества. Свободными оказались трансформаторные будки.

«Перечень объектов, на которые граффити можно было бы наносить по упрощенной процедуре согласования… Мы выступали за то, чтобы такими объектами стали в первую очередь трансформаторные подстанции», — рассказал Денис Четырбок, депутат Заксобрания Петербурга.

Предлагали создать экспертный совет, который бы и решал, что можно, а что нельзя. И что оставить из уже нарисованного, когда закон вступит в силу. Такая же практика уже давно есть в ряде европейских государств, где стрит-арт — полноценная достопримечательность столиц.

В Архангельске художникам уже разрешили рисовать на будках и других объектах, которые предлагает город. Достаточно представить проект тому, кому объект принадлежит. С каждым взмахом баллончика стена типовой панельки превращается в море.

Впрочем, даже под Петербургом уже есть анклавы, где художника не обидят и не закрасят. Андрей Дементьев решил «пикселизировать» дома в поселке Елизаветино. Сам придумал технику и без спроса начал творить.

За два года число работ выросло до полусотни. Здесь и рокеры и киногерои. Особенно гордится автор стрит-артом по мотивам фильма «Служебный роман». Но самое интересное, что за это время никто даже не попытался посягнуть на творчество. Более того, художнику в поселке всячески помогают.

«Наоборот, предоставляют мне какие-то свои стены. Пожалуйста, вот здесь изобрази что-нибудь, чтобы было хорошо. Администрация в курсе, они видят результат», — рассказал художник Андрей Дементьев.

И никаких жалоб и согласований. А возмутишься — свои же вступятся за Д’Артаньяна под окнами. Даже грамоту художнику от администрации дали. Консенсуса достигли сами, без коммунальщиков и судов. И считают, что диалог — лучшая дорога для современного искусства.