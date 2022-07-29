Группа «Тату» объявила о воссоединении осенью 2022 года
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Последний раз они выступали вместе восемь лет назад.
Популярная музыкальная группа «Тату» решила воссоединиться и выступить на Ovion Show в Белоруссии. Первый концерт коллектива состоится в Минске. Обе певицы опубликовали афишу мероприятия в своих социальных сетях.
«Вы готовы? Да, это правда. 3 сентября 2022— Tatu», — написала Юля Волкова.
Шоу состоится на стадионе «Динамо». А группа станет хэдлайнером. На сцену также выйдут МОТ, DJ Smash, Люся Чеботина, Дана Соколова и Серега.
Поклонники «татушек» в приятном шоке от заявления артисток и с нетерпением ждут концерты в своих городах.
К слову, группа «Тату» официально распалась в 2011 году. В текущее время ее участницы занимаются сольными карьерами. Последний раз они выступали вместе в 2016-м году.
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