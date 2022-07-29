Продюсер назвал запрет на въезд в Молдавию личным ударом для Киркорова

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Дмитрий Ащуров предположил, что у певца были распланированы какие-то доходы и расходы, которых он теперь лишен.

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что отказ во въезде в Молдавию стал личным болезненным ударом для эстрадного певца Филиппа Киркорова. По его словам, артист был тесно связан с этой страной и даже ездил вместе с ней на «Евровидение» в качестве продюсера певицы Натальи Гордиенко. Об этом пишет Lenta.ru.

Артисту отказали во въезде в Молдавию. Он прибыл в Кишенев рейсовым самолетом из Стамбула в ночь на 29 июля. Во время прохождения паспортного контроля в VIP-зале пограничная полиция сообщила, что исполнителю запрещен въезд в страну.

«Я считаю, что это болезненный внутренний удар для Киркорова. Он много работал с артистами из этой страны, даже ездил с ними на „Евровидение“ в качестве продюсера. И не пустить его в страну без каких-либо серьезных причин — так просто не поступают», — заявил Ашуров.

Продюсер объяснил, что Киркоров всегда чувствовал себя международным артистом. Певец даже ездил на «Евровидение» в качестве зрителя, когда Россия вышла из конкурса.

Ашуров предположил, что у певца были распланированы какие-то доходы и расходы, которых Киркоров теперь лишен.

Он добавил, что для большинства российских артистов отказ во въезде в соседние государства не станет таким критичным.

Как ранее писал 5-tv.ru, адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию, в центре которой оказался Филипп Киркоров. По его словам, он видит в поведении властей Молдавии преследование тех, кто может раскрыть правду, и запретом на въезд Киркорова показала, как на самом деле работает «псевдодемократия».