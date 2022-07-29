Штаб ДНР: количество убитых ударом ВСУ украинских пленных выросло до 53 человек

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Киевские власти целенаправленно уничтожают военнопленных, чтобы заставить других подчиняться.

Число погибших при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, возросло до 53 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Уточняется, что еще 75 человек были ранены.

«Преступный киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен», — пояснили в штабе.

Во второй половине мая в плен сдались украинские военные, а также националисты, запертые на территории завода «Азовсталь». Тогда оружие сложили более двух тысяч человек. Раненые были отправлены медикам, а остальные в колонию в Еленовке.

Помимо всего прочего, поступали сообщения о том, что ВСУ покидает свои позиции, поскольку у них не хватает боеприпасов. Военные жаловались на то, что вести боевые действия приходится в невыносимых условиях. Зафиксированы показания военнопленных, которые утверждали об угрозах со стороны командования. В частности, за невыполнение приказов и дезертирство их обещали расстреливать при помощи заградотрядов. По мнению американских экспертов, ВСУ находятся в бедственном положении. Они не могут противостоять российской артиллерии и авиации.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. По заявлению Минобороны РФ, войска наносят удары по военным объектам страны с целью демилитаризации и денацификации. Совместными усилиями ВС РФ и бойцов ЛДНР снижен ее боевой потенциал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Запад не готов к уступкам по Украине.