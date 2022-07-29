Немецкая компания DHL Express отменяет услуги доставки по России

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Прекращение оказания услуг россиянам связано с законодательными ограничениями и сложностями с функционированием информационных систем.

Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express с первого сентября не будет осуществлять доставку грузов и документов внутри России, однако возможность воспользоваться услугами компании, чтобы что-нибудь переслать за границу — сохранится. Об этом сообщается на сайте DHL Express.

«С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут. Компания DHL Express продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке документов и грузов из России за границу», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что часто националисты захватывают машины. Причем угоняют не только автомобили мирных жителей. Подразделения украинских минометчиков передвигаются на микроавтобусах известного немецкого сервиса доставки. На них, в частности, перевозят боеприпасы. И при этом утверждают, что машины им якобы подарили.