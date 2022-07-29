«Оскорбительно»: Лавров парировал зависть Макрона о союзе РФ с Африкой

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Глава российского МИД отметил, что от президента Франции можно было ожидать и более этичных высказываний.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал резонансное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «тревожном» присутствии и «пособничестве» России в Африке.

Как отметил Лавров, от французов, и в частности, президента, можно было ожидать более этичных высказываний.

«Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», — указал Лавров на пресс-конференции.

Накануне Эммануэль Макрон неожиданно выразил так называемую «обеспокоенность» присутствием России в ряде африканских стран. Он заявил, что РФ занимается не сотрудничеством, а «пособничеством с ослабевшими политическими властями» и само присутствие российской делегации на континенте вызывает тревогу.

К слову, сам Макрон в настоящее время находится в деловом турне по странам африканского континента. Судя по всему, у него переговоры продвигаются не так хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лавров рассказал о новых, стратегически важных проектах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).