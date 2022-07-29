Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда Comedy Woman, скрывавшая долго всю беременность, показала фото новорожденного.

В семье артистки Наталии Медведевой пополнение. Звезда Comedy Woman стала мамой в третий раз. О радостном событии она сообщила на своей странице в Instagram*. Правда, лицо малыша знаменитость не показала — на снимке лишь крохотная ручка новорожденного и, видимо, рука самой мамы.

«Теперь нас пятеро! Семья… Моя сладость», — написала Медведева.

Подписчики после появления поста поспешили поздравить 37-летнюю артистку.

«Оооо!!! Поздравляю вас от всей души! Всех обнимаю! Крепко ж!»;

«Это чудо! Будьте здоровы и счастливы!»;

«Как это круто, с новым человеком, здоровья!» — написали фолловеры.

В ответ Медведева поблагодарила своих друзей и поклонников и не без иронии отметила, что любит удивлять.

Наталия Медведева показала фото новорожденного. Фото: Instagram* / natalymedvedeva

Кстати, Наталия до последнего момента скрывала свое интересное положение. Да и сейчас знаменитость не спешит делиться подробностями о важном событии в личной жизни. Поклонники так и не знают, мальчик или девочка у артистки и как она назвала малыша. Известно лишь, что это третий ребенок в семье знаменитости. Всех детей она родила от Александра Коптелема, бывшего капитана команды КВН «СТЭПиКО». С ним актриса в браке с 2012 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько потратила на роды в Канаде телеведущая Регина Тодоренко. Недавно она стала мамой сына Мирослава, второго ребенка от отношений с Владом Топаловым.

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