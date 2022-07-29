Удар по своим: видео последствий обстрела ВСУ колонии с пленными в ДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

По последним данным, погибшими считаются 53 человека. Киев откровенно пытается избавиться от тех, кто может рассказать правду о «махинациях» украинской армии.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) колонии с пленными в Донецкой народной республике (ДНР).

От помещения практически ничего не осталось — обугленные стены, оплавившиеся кровати и тела погибших.

Удар по изолятору в районе населенного пункта Еленовка был нанесен из РСЗО HIMARS, который так любезно был подарен киевскому режиму американскими партнерами. И вот этот подарок прилетел по тем, кто мог рассказать то, что совершенно не хочет раскрывать украинская власть.

«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования „Азов“*, нанесен ракетный удар», — прокомментировал произошедшее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По последним данным, погибшими считаются 53 человека. Ранены около 75 военнопленных украинцев, а также восемь сотрудников изолятора.