Стас Пьеха рассказал о расходах знаменитой бабушки на помощниц

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Живет ли артистка, давно исчезнувшая из публичного пространства, на широкую ногу?

Певец Стас Пьеха рассказал, откуда его знаменитая бабушка берет деньги на помощниц по дому. Дело в том, что 84-летняя артистка в силу возраста уже давно не дает концерты и не показывается на публике. Живет певица в сельской местности под Санкт-Петербургом — скромно и тихо. А главный ее источник доходов — пенсия.

«У нее воровали деньги, у нее нет никакого имущества, никаких накоплений и связей. Она всю себя посвятила профессии. Жалко, что так получилось, потому что человек ее масштаба должен был стать богатым, иметь какие-то бизнесы. А Эдита осталась со своим величием и воспоминаниями. Вот такой выбор она сделала», — цитирует Стаса Пьеху KP.RU.

Сейчас артистка живет на 45 тысяч рублей в месяц — в эту сумму входит и шахтерская, и актерская пенсии. При этом Эдита Станиславовна, которая еле ходит и мучается от боли в ногах, себя бедной не считает и умудряется нанимать помощниц. К примеру, на смену Нине Чувашовой, которая проработала в доме певицы целых 30 лет, пришла вторая домработница. Правда, это была вынужденная мера, так как накануне Нина, которая была практически еще одним членом семьи, ушла из жизни. Ранее об этом рассказывал 5-tv.ru.