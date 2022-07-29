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Эксперт уверен, что таким образом власти страны пытаются «закрыть рот» народному певцу и построить на лжи псевдодемократию.

Звездный адвокат Александр Добровинский прокомментировал резонансную ситуацию, в центре которой оказался народный артист Филипп Киркоров. Полиция Молдавии «развернула» певца на границе и не позволила ему посетить суд над депутатом Мариной Таубер, где он должен был выступать в роли ключевого свидетеля.

Как отметил Александр Добровинский в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru, он видит в поведении властей Молдавии преследование тех, кто может раскрыть правду, и запретом на въезд Киркорова показала, как на самом деле работает «псевдодемократия».

«Мы живем в эпоху, когда так называемая демократия начала преследовать своих оппонентов. И то, что Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию, чтобы он мог принять участие в судебном процессе, только подчеркивает это. Чего боятся молдавские власти? Что народ может узнать правду? Начнет задавать вопросы: а так ли все, как нам диктует власть и навязывает мнение? Эта ситуация с Киркоровым — прямое тому доказательство», — заявил адвокат.

Кроме того, пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская в комментарии «Газете.ru» рассказала, что певцу отказали в пересечении границы якобы из-за чрезвычайного положения.

«Выясняю. Знаю, что они на границе озвучили: «Туристическая цель пока не рассматривается в связи с чрезвычайным положением», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВД Эстонии на пять лет запретило Киркорову въезд на территорию страны.