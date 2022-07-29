Минобороны: ВС РФ ликвидировали состав 30-й бригады ВСУ под Киевом

Фото, видео: Минобороны РФ

По данным ведомства, бригада готовилась к отправке в Донбасс.

Вооруженные силы России нанесли тотальное поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате высокоточных ударов был ликвидирован состав 30-й механизированной бригады ВСУ. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области», — сообщил представитель ведомства.

Кроме того, Игорь Конашенков добавил, что критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, которая восстанавливала боеспособность на общевойсковом полигоне Гончаровское в Черниговской области.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Министерства обороны РФ по гибели 40 украинских военнопленных в СИЗО в Донецкой народной республике. Удар американской ракетой был нанесен ВСУ умышленно с целью убить своих же военных, которые начали добровольно сдаваться в плен и рассказывать о махинациях Киева.