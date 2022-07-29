Лавров: Россия согласовывает время контакта с Блинкеном

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Министерство не уполномочено обсуждать вопросы по заключенным гражданам России и США, но готово выслушать мнение коллег.

Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом журналистам сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Относительно Тони Блинкена и его комментариев, да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде, чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», — сказал руководитель ведомства на пресс-конференции.

Он уточнил, что разговор должен быть во время нахождения в рабочем кабинете. По его словам, российская сторона предложит заокеанским коллегам подходящую дату. Министр также добавил, что у МИД нет полномочий обсуждать вопросы обмена заключенных американских и российских граждан, однако он послушает мнение Блинкена.

Тема рассматривалась больше года назад в рамках встречи в Женеве между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Тогда они договорились назначить компетентных лиц для решения данного вопроса.

Лавров также заметил, что из-за американских санкций Россия не могла реализовать подписанные контракты. В частности, он упомянул ограничения прохода судов РФ, взвинчивание ставок страхования российских перевозок по морю и разрыв финансовых цепочек. Министр резюмировал, что генсек ООН обязался ликвидировать эти проблемы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Госдеп запросил разговор Блинкена и Лаврова.