Опубликованы кадры изнутри хостела, где при пожаре погибли восемь человек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Руководство заведения допрашивается правоохранительными органами. Обстоятельства выясняются.

В сети опубликована видеозапись с комнатами хостела, где при пожаре погибли восемь человек. На кадрах, предоставленных «Известиями», видно двухъярусные кровати, а также раскиданные вещи и свисающие провода.

Также можно заметить, что людьми использовалась любая возможность и средства, чтобы спастись от пожара. Возгорание случилось в общежитии на юге столицы. Экстренные службы отметили, что погибшие отравились угарным газом.

Помимо этого, уточняется, что пострадали восемь человек, четверо из которых находятся под наблюдением медиков. Как сообщили в МЧС, в июне в заведении проходила проверка пожарной безопасности. По ее результатам нашли семь нарушений. В частности, упоминался эвакуационный выход. Также жители неоднократно жаловались на заведение из-за криков, драк и антисанитарии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Руководство общежития допрашивается правоохранителями.

Ранее порталом 5-tv.ru была опубликована хроника пожара в хостеле Москвы, в котором погибли восемь человек.