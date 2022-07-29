Прокуратура: в ресторанах Моргенштерна* выявлены грубые нарушения

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Претензии надзорного ведомства были не только по санитарной-эпидемиологической части, но и по пожарной безопасности.

Грубые нарушения были найдены в московском ресторане «Кайф и точка» рэпера Моргенштерна*. Об этом сообщили 5-tv.ru в московской прокуратуре. С проверкой правоохранители в заведения знаменитости ворвались накануне.

«В ходе проверок выявлены нарушения требований федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, о пожарной безопасности и об обороте алкогольной продукции. Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения», — пояснили в ведомстве.

В ресторанах Моргенштерна* выявлены нарушения. 5-tv.ru

По словам источника, в заведении нет второго эвакуационного выхода и заклеены датчики пожарной сигнализации. Как стало известно ранее, бургерная Моргенштерна была подвергнута неожиданной проверке. Вопрос о работе заведения решается.

«Приходите завтра и уточняйте у руководства», — попросила работница кафе.

Посетителям также было отказано в разговоре с администрацией. Очевидно, проверка стала для них неожиданностью. Сам Моргенштерн находится в Дубае.

В ресторанах Моргенштерна* выявлены нарушения. 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бургерная Моргенштерна подверглась проверке одновременно с рестораном.

* Признан иноагентом.