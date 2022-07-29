Певица София Ротару выразила свою поддержку Украине

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Певица ограничилась маленьким комментарием, но россияне все поняли и сделали выводы.

Украинская певица София Ротару выразила поддержку своему народу впервые после долгого молчания. Изначально артистка не поддержала спецоперацию и единожды озвучила позицию в социальных сетях. Пять месяцев назад она написала на своей странице в Instagram*, что находится в Киеве и молится за мир на Украине.

После 74-летняя звезда просто взяла паузу, за что не раз подвергалась критике и со стороны своего народа, и россиян. Некоторые это расценивали как попытку усидеть на двух стульях: с одной стороны, чтобы держать лицо перед Украиной, с другой — не оборвать все связи с РФ, где она всегда была гостем номер один — на концертах самого высокого уровня. Однако же в честь Дня украинской государственности Ротару решила выйти из затишья.

«День украинской государственности», — написала Ротару на своей странице в Instagram*.

Певица хоть и обошлось небольшим комментарием, однако россияне все поняли — звезда свою позицию не изменила, выводы не сделала и от объективной оценки происходящего далека. Как и от российского народа, а также жителей ДНР и ЛНР, годами не видевших миной жизни на своих территориях.

Как известно, певица не в первый раз не поддерживает россиян. В 2014 году артистка заявляла, что против присоединения Крыма к России, однако связь со страной не теряла, периодически выступая на концертах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как оценил позицию молчания Софии Ротару о спецоперации продюсер Павел Рудченко. По его мнению, это позиция предпенсионного артиста, которому нужно уходить на покой.

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