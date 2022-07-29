Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе после четырех лет брака

Фото: www.globallookpress.com / Terence Baelen

Причиной расставания СМИ называют многочисленные измены ее мужа.

Модель Эмили Ратаковски намекнула поклонникам, что расстается со своим мужем, актером Себастьяном Бер-Макклардом спустя четыре года брака. Знаменитость пока не рассказала об этом официально, но намекнула о разводе на своей странице в Twitter.

Ратаковски начала лайкать комментарии пользователей, которые радовались слухам о ее расставании с мужем.

«Эмили Ратаковски наконец освободилась от своего мужа. Это доказывает, что бог реален»

«Девчонки, как отпразднуем развод Эмили?», — пишут поклонники знаменитости.

Некоторое время назад поклонники заметили модель на улице Нью-Йорка без обручального кольца. Причиной расставания СМИ называют многочисленные измены ее мужа. Кроме того, на всех фотографиях, которые были сделаны после того, как в прессу просочились слухи, Ратаковски выглядит очень грустной.

Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера и актера Себастьяна Беар-Маккларда в 2018 году после двухнедельного знакомства. В марте 2021 года у пары родился сын Сильвестр.

Как ранее писал 5-tv.ru, пользователи соцсетей раскритиковали Ратаковски за татуировку на теле ее годовалого сына.