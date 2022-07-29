Готовили иностранные инструкторы: диверсанты из Украины планировали теракт в РФ

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ

Участники группы вели переписку с членами «Правого сектора»*.

Планировавшая теракт группа диверсантов из Украины после тщательной разработки была задержана сотрудниками ФСБ РФ в Липецкой области.

На кадрах оперативной съемки видно, что мужчина и женщина тщательно выбирали место для будущего взрыва на автостанции «Сокол» города Липецк. Исследовали территорию. Позднее после задержания они показали схрон, в котором находились компоненты будущего самодельного взрывного устройства (СВУ). Планировалось начинить его шурупами, гайками и гвоздями.

Интересными оказались и записи с их телефонов. На одном из роликов, участники диверсионной группы стоят в ряду с соратниками на стрельбище. Установлено, что они проходили спецподготовку в учебном центре ВСУ «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсии в тылу противника. Вели диверсанты и переписку с членами «Правого сектора»*.

«Теракт я должен был совершить по указанию руководства „Правого сектора“. С помощью СВУ. Данный акт я не смог довести до конца, так как был задержан», — заявил на допросе один из участников группы.

Согласно оценке взрывотехников, планируемое СВУ могло поразить людей в радиусе до 500 метров. Соответственно, взрывное устройство имеет огромную опасность в месте массового скопления людей.

* — запрещен в РФ.