Знать свое место: США застыдили Зеленского за слова о проблемных американцах

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky

Американский журналист предупредил Киев, что терпение и щедрость США — не бесконечны.

Пренебрежительное отношение украинского президента Владимира Зеленского к проблемам США совершенно неприемлемо. В таком ключе высказался обозреватель издания National Review Нейт Хохман.

Как подчеркнул журналист, Зеленский не имеет права озвучивать уничижительные фразы про американцев и одновременно требовать у Запада финансовой поддержки. В особенности Хохмана возмутило недавнее высказывание главы Незалежной о том, что инфляция в США — «ничто», и вместо поисков личного комфорта американцы должны быть озабочены судьбой Украины.

«Он не тот, кто определяет американскую внешнюю политику. Как лидер Украины Зеленский захочет, чтобы мы подчинили наши внутренние заботы интересам страны, которую он возглавляет. Но Америка должна думать в первую очередь о своих интересах. Обращение к финансово незащищенным американцам, преуменьшая их проблемы, мягко говоря, не является рецептом завоевания сердец и умов нации, которая была самым щедрым покровителем Украины», — филигранно поставил на место политика Нейт Хохман в своей статье.

Кроме того, журналист предупредил, что Соединенные Штаты — щедрое государство, но не «бесконечно щедрое».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пользователи сети раскритиковали Зеленского и его жену за фотосессию в гламурном журнале и сравнили его с Гитлером.