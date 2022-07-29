Не в форме: Шарапова показала свое тело и назвала его слабым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; Instagram* / mariasharapova

Экс-первая ракетка мира не припомнит, когда еще в жизни ей так тяжело давались тренировки.

Теннисистка Мария Шарапова пытается прийти в форму после родов. Но процесс дается не так просто, как бы хотелось титулованной спортсменке. И дело не во внешнем виде — с этим у нее уже все в порядке, как будто и не было беременности. А вот тело пока экс-первую ракетку мира не слушается. В своих соцсетях она назвала его слабым и показала, как идет тренировочный процесс.

«Сегодня исполнилось четыре недели с момента родов и две недели с того момента, как я снова начала двигать своим телом. Я не думаю, что мое тело когда-либо чувствовало себя таким слабым, как на следующий день после родов, так что даже в этих движениях чувствуется, что я прошла долгий путь», — написала Мария.

Она добавила, что не пытается сейчас форсировать события. И обязательно даст знать подписчикам, как все пройдет.

Сами же фолловеры остались в восторге от внешнего вида теннисистки, отметив, что выглядит она красивой и подтянутой. А кто-то еще не теряет надежду увидеть кумира на теннисном корте.

«Фантастика, продолжай в том же духе, хорошо выглядишь и все еще надеешься однажды увидеть тебя в двойных матчах»;

«Люблю тебя Маша»;

«Я даже не могу сказать, что вы только что родили, вы выглядите фантастически»;

«Машенька, ты — красавица. Молодец, что держишь себя в форме», — написали ей поклонники.

Мария Шарапова вошла в историю мирового спорта как одна из самых титулованных спортсменок. Она — одна из десяти женщин в мире, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (присуждается победителям всех турниров «Большого шлема» — Прим.ред.), также Мария одержала победу в 39 турнирах WTA (36 — в одиночном разряде), стала серебряным призером Олимпийских игр 2012 года.

За последние два года теннисистка успела выйти замуж за британского миллионера Александра Гилкса, а четыре недели назад она подарила ему наследника Теодора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Шарапова приступила к тренировкам после родов.

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