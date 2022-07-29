Кристина Орбакайте показала, что не переживает за свою мать Аллу Пугачеву

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Instagram* / orbakaite_k

Примадонна покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным после начала спецоперации по защите Донбасса. Отношение к ней среди поклонников испортилось, однако ее дочь, кажется, это не беспокоит.

Певица Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях видео, где улыбается и не скрывает собственного счастья. Пользователи сети пришли к выводу, что звезда совсем не переживает за свою маму — Аллу Пугачеву.

«Итальянское настроение в Москве», — написала Орбакайте.

Известно, что недавно дочь Примадонны вернулась в столицу, заявив о том, что не видит собственного будущего без России. В свою очередь, Алла Пугачева покинула РФ вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Сначала в течение четырех месяцев они жили в Израиле, а затем перебрались в Латвию. Из-за оскорбительных высказываний юмориста в адрес родины и россиян, многие перестали ждать возвращения пары.

Что касается Орбакайте, она подготовила для фанатов два больших сольных выступления. Мероприятия запланированы на конец декабря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орбакайте опровергла слухи об эмиграции анонсом концертов в России.

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