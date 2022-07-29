Замгенсека ШОС: гибридная война против России начала влиять на Китай

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По словам Григория Логвинова, цифровые технологии эксплуатируются в военных целях, а медийное пространство превратилось в поле боя.

Против России развернулась полноразмерная гибридная война, влияние которой начинает распространяться на Китай. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов.

В ходе своей речи на открытии форума СМИ и аналитических центров стран ШОС Логвинов подчеркнул, что информационные технологии начали использоваться в военных целях, а КНР уже отчетливо чувствует «перехлестывание» медийной войны против РФ.

«Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений. Против одного из государств — учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает перехлестываться на Китай», — передает слова Григория Логвинова РИА Новости.

Кроме того, заместитель генсека напомнил, что ШОС с самого начала была «объектом нескрываемо неприязненных комментариев со стороны Запада».

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