Безнадега и тоска: Шахназаров обрисовал перспективы страдающей Хаматовой

Шахназаров предупредил страдающую в Латвии Хаматову о еще более печальном будущем

Фото: Instagram* / chulpanofficial

Публицист прокомментировал интервью актрисы, в котором она пожаловалась на жизнь в балтийской республике.

Публицист Михаил Шахназаров посоветовал жалующейся на жизнь в Латвии Чулпан Хаматовой подготовиться к еще более тяжелым испытаниям.

Сбежавшая из России актриса в беседе с местными журналистами посетовала, что ее заработок в Латвии не идет ни в какое сравнение с теми доходами, которые у нее были в России. Уровень жизни теперь у актрисы совсем не тот, что был в Москве. Она вынуждена адаптироваться к новым условиям жизни.

Шахназаров, который пристально следит за уехавшей из России творческой элитой и жестко ее критикует, описал, что ждет Хаматову в ближайшем будущем.

«Это еще отопительный сезон в Латвии не начался, первый снег не выпал и дороги не разбило до щебня и глины. Рига умеет преподнести себя осенью: придавить к земле тяжелым серым небом, взять за плечи и погрузить в болото депрессии, прошептать на ухо слова безнадеги и тоски. Так что, все еще впереди. Скоро огни Тверской и Кутузовского будут казаться воспоминаниями о жизни на другой планете», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.

Накануне актрису высмеяла другая российская журналистка — Алена Жигалова. Она заметила, что критикующая свою родину и ее граждан Хаматова «уже скучает по хорошей и богатой жизни в России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хаматова больше не сможет зарабатывать на россиянах.

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