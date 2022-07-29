Жизнь после славы: как продлевают жизнь тиграм в хосписе Ленобласти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

«Доме тигра» готовы помочь любой дикой кошке обрести свою семью. И спрятать ее от людей и их бесчеловечного отношения, навязчивого внимания и жестокого обращения.

Сегодня отмечается международный день тигра праздник всех диких кошек. Но, к сожалению, дикие не всегда свободные. Очень часто полосатые попадают в руки, которые умеют разве что быстро считать купюры, а вот заботиться о животных нет.

Спасением таких тигров занимаются в хосписе в Ленинградской области, куда отправился Линар Гинатуллин. Наш корреспондент убедился: даже самые грозные хищники нуждаются в защите и заботе.

Этого кота в полосатом купальнике зовут Астон. Триста килограммов, которые не нужно укрощать — он очень доверчив и дружелюбен. Особенно к своим приемным родителям — Дмитрию и Яне.

«Меня не отпускают… Меня держит тигр».

И судя по всему уже не отпустит никогда. Шесть лет назад, когда Астон был еще котенком, супруги Ким спасли ему жизнь. Тогда они работали в цирке, Дмитрий — акробатом, Яна — ветеринаром. гастролируя по Кавказу наткнулись на сильно больного тигренка в одном из частных зоопарков.

«Приехав в зоопарк мы были, честно говоря, шокированы. Первый раз в жизни я видел лысого тигра без носа», — рассказывает Дмитрий Ким.

Бывшие хозяева кормили его козьим молоком — не зная, что у диких кошек непереносимость лактозы. Расстройство желудка, обезвоживание. Плюс ко всему ужасные условия содержания. Тигренок так хотел вырваться на волю, что сточил нос о клетку. Дмитрий и Яна сдали свою машину в ломбард, чтобы выкупить и спасти малыша. Кстати, поэтому его и назвали Астон Мартин.

«Доброе утро! ты проснулся мой мальчик!»

Астон вырос здоровым, а Дмитрий и Яна так прониклись спасением диких кошек от их двуногих мучителей, что купили несколько гектаров земли в Ленинградской области, построили просторные вольеры и открыли хоспис с символичным названием — «Дом Тигра».

«Мы, пожалуй, сейчас единственная в России, которая принимает только крупных кошек. На данный момент у нас сейчас находится на попечении 12 голов таких животных», — говорит Яна Ким-Олейник.

Следующими постояльцами пансионата стали Ройс и Хонда. Бывшие хозяева купили их на черном рынке для фотосессий. Но карьера моделей оборвалась даже не начавшись. Они заболели и горепредпрениматели сразу же от них отказались.

«На котятах очень странные точки на шерсти. Давайте срочно забирайте, нам заниматься некогда. Как потом, конечно же, оказалось — им поставили инфекцию. От которой потом мы все дружно лечились», — рассказывает Дмитрий Ким.

Еще одна жертва модных съемок — леопард Герд. Светские львицы использовали его как реквизит. Сотни рук — не всегда ласковых, неправильное питание, транквилизаторы. И почти 19 лет вот в этой клетке.

«Да, мы с вами живем в таком удивительном мире. Когда многие дикие животные попадают в трудную жизненную ситуацию. Несмотря на то, что они дикие, страдают они обычно от недобросовестных людей», — говорит народный артист РФ Эдгард Запашный.

Которые хотят на этом просто заработать, а на жизнь животного им наплевать. Хотя при правильном и профессиональном подходе, рядом с человеком «полосатые» живут дольше чем в дикой природе.

«Диета питания. Ну и постоянные медицинские осмотры. Да, дольше. Мы продлеваем им жизнь. В природе нет этого всего — или их убивают другие особи, или они умирают от заражений», — говорит заслуженный артист РФ Сергей Нестеров.

Но правильно содержать хищника — это огромные финансовые расходы. К примеру, один тигр в день съедает до десяти килограммов мяса. А еще нужны витамины, услуги ветврача. Такие животные не машина для заработка, а полноценные члены семьи, требующие постоянного ухода.

Карьера у тигра длится всю жизнь. Даже если, по какой-то причине им нужно уйти на пенсию и они не могут выступать. То особь все равно остается жить в семье. Поэтому в «Доме тигра» готовы помочь любой дикой кошке обрести свою семью. И спрятать ее от людей и их бесчеловечного отношения, навязчивого внимания и жестокого обращения. Это дом, где животные не доживают, а живут.