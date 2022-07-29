Хроника пожара в хостеле Москвы, в котором погибли восемь человек

Фото, видео: Telegram / Столичный СК; 5-tv.ru

В первую очередь спасать постояльцев дешевого отеля бросились жившие над ними соседи. Ранее они неоднократно жаловались на заведение из-за антисанитарии, криков и драк.

В пожаре на Алма-Атинской улице в Москве погибли восемь человек. Одной из первых на место происшествия попала корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Страшные крики, звон бьющегося стекла, огонь повсюду — это первые кадры начала пожара. Спустя считанные минуты пламя вырывается на несколько этажей вверх. В этот момент на первом — десятки застрявших людей, которые не могут выбраться. На всех окнах — решетки. Спасать постояльцев хостела бросились жители дома

«Услышали грохот, выбежали и начали вырывать решетки. Обмотали веревкой, люди стояли уже, пожар был рядом. Оторвали решетки, потом пожарные приехали, начали вытаскивать. Решетки были по всем окнам», — рассказал очевидец пожара.

Из хостела эвакуировали 200 человек. Все они жили всего в нескольких комнатах. Под утро нам удалось найти жильца той самой комнаты, где произошел пожар. Вячеслав греется в автобусе, ночевать ему больше негде. В хостел он заселился всего три дня назад.

«На кухне кушали, заиграла сирена. Подумали учебная, не обратили особого внимания. Двоих наших не хватает, они там остались», — рассказал постоялец злополучного хостела.

Как и многие другие Вячеслав приехал в Москву на заработки, успел отработать всего пару день. Его соседи по комнате — даже не успели выйти. В момент пожара они уже спали. В итоге восемь человек из сгоревшей комнаты погибли. Завтра все они должны были завтра выйти на новую работу.

На этот хостел жители дома жаловались постоянно. Крики, драки, антисанитария. Клопы и тараканы пробирались на несколько этажей вверх

«Писали в прокуратуру и петиции делали. Все делали. На это никто не обращал внимания», — рассказали соседи.

Так этот хостел выглядел до пожара — двухэтажные кровати от пола до потолка. Судя по сайтам объявлений, проживание здесь начиналось от 250 рублей в сутки. В месяц клиенты платили со скидкой около семи тысяч. Эта женщина, по словам постояльцев, работала здесь администратором

«Не хозяйка я!!! Девушка, отстаньте от меня», — начала кричать женщина вместо ответа на вопрос.

Хостел принадлежит фирме «Мосмед», а она — бизнесмену Рауфу Миронову и его дочери Элеоноре. В 2019 году в общежитии выявили десятки нарушений пожарной безопасности. Там не было огнетушителей, противодымной вентиляции, двери пожарных выходов были заблокированы, эвакуационные пути завалены. Тогда суд обязал организацию устранить нарушения. В последний раз МЧС проверило хостел 1 июня. Тогда также были выписаны предписания руководству компании.

«На объекте установлен „Стрелец-Мониторинг“. Сработка не прошла. В рамках следственных мероприятий причина будет установлена», — рассказали в МЧС.

Постояльцы хостела об этом, конечно, не задумывались — жилье они выбирали по принципу где подешевле. Те, кто смог спастись и кому теперь негде жить, поместились в одном автобусе. Их отвезут к месту временного размещения. Люди садились в него без вещей, денег и документов — в хостеле сгорело все.

Многие из них почти не говорят по-русски, прячут лицо и боятся проблем с законом. Многие жили в нем по несколько месяцев. Теперь хостелу в любом случае грозят серьезные проверки. По факту гибели восьми человек Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.