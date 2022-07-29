Фото, видео: Reuters / PAT MCDONOGH/USA TODAY NETWORK; 5-tv.ru

В опасной зоне продолжают оставаться около четырех миллионов человек. Власти США ожидают двухзначных чисел погибших.

Восемь человек погибли из-за наводнения в Кентуки, рассказал губернатор штата.

Проливные дожди обрушились на регион накануне. Некоторые населенные пункты полностью ушли под воду. Дома оказались затоплены по крышу, а ураганный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи и дороги.

На данный момент в опасной зоне остаются около четырех миллионов человек. Спасатели делают все возможное, чтобы эвакуировать людей.

В штате объявлен режим чрезвычайного положения. Местные власти предупреждают жителей быть готовыми к большим людским потерям. По их словам, число погибших может стать двузначным.