Поклонники восхитились лицом Гребенщиковой в прыщах: «Настоящая и красивая»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Знаменитая актриса путешествует с сыном по Финляндии и не беспокоится о внешнем виде.

Поклонники оценили смелость 44-летней Алисы Гребенщиковой, которая опубликовала в соцсети честное фото — без ретуши и фильтров. Более того, актриса даже не использовала косметику — на снимке у нее видна покрасневшая кожа и проступившие на ней прыщи.

«Как приятно на вас смотреть»;

«Классная!»;

«Какая вы настоящая и красивая!» — расхвалили Гребенщикову подписчики.

Алиса Гребенщикова. Фото: Instagram* / alicegworld

Актриса не стала спорить, что на снимке она «настоящая», но призналась, что меньше всего рассчитывала показаться кому-то красивой.

«Сегодня я такая, как на картинке. Сегодня поняла, что, возможно, сделала ошибку, приняла это, осознала, что и в ошибочном пути есть плюсы, проанализировала, почему ошиблась, сделала выводы. Знаю, что каждый мой шаг должен меня чему-то научить — учусь. В частности, учусь принимать происходящее и сам мир. Ошибки, падения — и свои, и чужие. В общем, все довольно любопытно!» — поделилась Гребенщикова.

Сейчас актриса с сыном Алексеем путешествует по Финляндии, откуда они намереваются вернуться в Россию и исследовать ее уголки, к примеру, побывать в Кабардино-Балкарии.

Актриса одна воспитывает наследника, при этом роль матери-одиночки ее совсем не тяготит. Некоторое время назад время ходили слухи, что отцом мальчика является фигурист Илья Авербух. Поводом для домыслов стало расставание Гребенщиковой с возлюбленным Сергеем Дандуряном накануне рождения ребенка, ее участие в «Ледниковом периоде», а также интервью экс-супруги Авербуха Ирины Лобачевой, в котором она заявила, что мужа у нее увела одна из участниц шоу. Фигуристка также утверждала, что любовница представила сыну Авербуха Мартину собственного малыша со словами: «Это твой братик».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лариса Долина шокировала поклонников фотосессией c Николаем Басковым.

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