Кудрявцева о людях с кубиками пресса на пляжах: «Бесите меня дико, ясно?»

Фото: Instagram* / leratv

Знаменитость призвала обладателей точеных фигур не раздражать «нормальных людей».

Лера Кудрявцева испытала сильнейший стресс, выйдя на пляж. Телеведущую привели в бешенство люди со спортивными, накачанными телами. Свой гнев на них она выплеснула в соцсети.

«Вот вы все с торсами, прессами, кубиками и орехами дико меня бесите, ясно? Сидите дома или создайте клуб для „своих“. Фигли ходите тут, раздражаете нормальных людей?!» — разбушевалась Кудрявцева.

Лера Кудрявцева. Фото: Instagram* / leratv

На днях телеведущая призналась, что после перенесенного второй раз коронавируса испытывает проблемы с нервной системой. Звезда призналась, что не знает, насколько ее еще хватит «вывозить все дерьмо». Если же наступит «точка», она может начать «крушить и рушить все на своем пути».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева, по ее словам, не является приверженцем регулярных физических тренировок, а ее прекрасные внешность и тело — это хорошая наследственность.

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