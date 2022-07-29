Очевидец о пожаре в общежитии Москвы: «Люди были зажаты из-за решетки»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

В результате возгорания в многоэтажном доме на Алма-Атинской улице, по предварительным данным, погибли восемь человек. Еще трое пострадали.

Очевидец пожара в общежитии на Алма-Атинской улице в Москве рассказал 5-tv.ru о происшествии, а также спасении людей. По его словам, люди не могли выбраться из здания из-за установленных на окнах первого этажа решеток.

Опубликованы фото изнутри сгоревшего хостела в Москве, где погибли восемь человек

«Мы с девушкой шли домой, смотрим, дым идет. Из двух окон огромные клубы дыма шли. Я снял с себя футболку, потому что в одном окне из-за решетки были просто зажаты люди в своей квартире. Выбраться у них вариантов не было. Я снял футболку, дал им, чтобы хоть как-то люди могли дышать. В такой панике люди просто не понимают, что делать. Им надо подсказывать», — рассказал молодой человек.

По его словам, вскоре к месту пожара подбежали другие люди. Все вместе они пытались помочь задыхающимся людям. Пламя было очень сильным.

«Потом уже подошли остальные ребята, мы начали выламывать эти решетки. Чтобы люди могли открыть окно и хоть как-то дышать. <…> Огонь был сильным, доходило до третьего этажа пламя», — добавил очевидец.

Трагедия произошла в общежитии на Алма-Атинской улице примерно в полночь. Огонь вспыхнул на первом этаже, где находится хостел. По данным МЧС, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров — горели три комнаты и коридор. В результате погибли восемь человек, еще трое пострадали. По данным 5-tv.ru, в общей сложности эвакуировали 200 человек.

По информации источника РИА Новости, причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Источник ТАСС сообщил, что причиной возгорания стал аварийный режим работы энергосети. Он мог привести к неисправности электропроводки и короткому замыканию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как начинался пожар в общежитии на юго-востоке Москвы.