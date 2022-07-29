«Пусть останется тайной»: Тарасов признался в связи с Бузовой после развода

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / tarasov23

Спортсмен разоткровенничался в общении с фанатами.

Дмитрий Тарасов, как оказалось, поддерживал связь с Ольгой Бузовой после их развода. В этом футболист признался в беседе с поклонниками, один из которых поинтересовался, общался ли Тарасов тет-а-тет с поющей ведущей после расставания.

«Да, было, общались. Но пусть это останется тайной», — ответил Тарасов.

Недавно нынешняя супруга футболиста модель Анастасия Костенко заявила, что не ревнует его к экс-супруге Ольге Бузовой и вообще очень спокойно относится к прошлым отношениям мужа.

Поющая ведущая и футболист были женаты с 2012-го по 2016 год. По словам Бузовой, брак распался из-за измен спортсмена, Тарасов же намекал, что экс-звезда «Дома-2» была слишком увлечена построением карьеры и не хотела рожать. В 2018 году футболист женился на модели Костенко, с которой они сейчас воспитывают троих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Тарасов заявил о намерении наказать при помощи правоохранительных органов блогершу и бизнесвумен Ольгу Лейбман, обвинившую его в изменах супруге Анастасии Костенко.

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