Окончательно простила? Дилара пошла на свидание с Моргенштерном* в Диснейленд
Разведенные Дилара и Моргенштерн* сходили на свидание в Диснейленд
Фото: Instagram** / morgen_shtern
Похоже, что экс-супруги на самом деле решили забыть старые обиды и воссоединиться на радость фанатам.
Поклонники Моргенштерна* и Дилары Зинатуллиной могут ликовать: похоже, звездная пара решила все-таки воссоединиться. Слишком уж часто их видят в последнее время вместе в романтической обстановке.
Так, не прошло и месяца с тех пор, как пара засветилась на прогулке в Чехии, и вот теперь экс-супругов «застукали» в Диснейленде. До этого Зинатуллина намекала подписчикам на скорую романтическую встречу.
«Сегодня иду на свидание! Угадаете, с кем?» — интриговала она в соцсети.
Скандальный рэпер и его возлюбленная поженились 31 августа 2021 года, однако уже через восемь месяцев объявили о расставании. Музыкант признался, что неоднократно изменял жене. Она же жаловалась, что ей сложно ужиться с рэпером, так как они совсем разные.
В итоге брак распался, и каждый стал строить свою жизнь. Рэпер уехал в Дубай, а экс-возлюбленная в желании поскорее забыть Моргенштерна стала активно выставлять в социальной сети откровенные снимки. Лишь на днях она перестала делиться жаркими кадрами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пока Моргенштерн находится в Дубае, в его заведениях KAIF BURGER и «Кайф и точка» проводятся проверки.
* — признан иноагентом в РФ.
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