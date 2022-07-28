Александр Ревва разорвал отношения с отцом из-за дружбы с Зеленским

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Шоумен уже давно не посещал Донецк — свой родной город, в котором по-прежнему живет его папа. И если родитель поддерживает действия ВС РФ и спецоперацию, то сам артист осуждает.

Александр Ревва перестал поддерживать отношения со своим отцом из-за политических разногласий и дружбы с Владимиром Зеленским. Об этом KP.RU рассказал папа шоумена, отметив, что с 2014 года и начала войны в Донбассе, сын ни разу не навестил его. Родитель Реввы живет в Донецке.

«Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине… Вот и с внучками (у Александра подрастают две дочери. — Прим ред.) я не общаюсь, к сожалению, только от дочери — вы же знаете, что у нас Саша с сестрой Наташей — двойняшки?» — рассказал Владимир Николаевич.

По словам отца Реввы, причина, по которой его сын перестал ездить к нему еще в 2014 году — его поездки на Украину. Артист боялся, что его не пустят в Киев после того, как он навестит отца в Донецкой народной республике.

«Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: „Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят“. А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года», — поделился своими переживаниями Ревва-старший.

Отец артиста признался, что хотел бы восстановить отношения с сыном, однако звонить не решается — ждет, когда тот сам выйдет на связь. При этом Владимир Николаевич думает, что сын на него в обиде.

В СМИ появилась информация о том, что Александр Ревва эмигрировал в Испанию. Однако представительница жены артиста Анжелики опровергла информацию, подчеркнув, что никто никуда не переехал.

На фоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса, жители которого в течение восьми лет подвергались геноциду, российский шоу-бизнес поделился на несколько лагерей. Часть звезд решительно осудила происходящее и покинула Россию, другая — поддержала благие намерения защитить жителей ЛДНР. Третья же выразила надежду на скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Александра Реввы купила квартиру в небоскребе Москвы за 170 миллионов.