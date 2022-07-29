Что покажут россиянам во время Главного военно-морского парада в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

В Северной столице прошла генеральная репетиция предстоящего грандиозного зрелища. Стало ясно: жителей и гостей города на Неве в День ВМФ ждет потрясающее представление.

Свидетелями грандиозного зрелища стали тысячи петербуржцев и гостей Северной столицы. Состоялась генеральная репетиция Главного военно-морского парада страны. 47 боевых кораблей, катеров и подлодок. Впервые — чисто женский экипаж. И даже бриг «Россия» в торжественном шествии по Неве.

Но и это, как выяснилось, не все. Корреспондент «Известий» Максим Облендер выяснил, какое потрясающее представление ждет нас уже в это воскресенье, 31 июля.

Услышав выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, все невольно взглянули на часы. Сегодня его дали на час раньше — в 11 утра. Залп ознаменовал начало генеральной репетиции Главного военно-морского парада.

Ростральные колонны зажжены. В створе разведенных мостов под гимн России появляются первые участники парада — противодиверсионные катера, стоящие на страже водных границ государства.

Семнадцать кораблей и катеров идут по Неве с постоянной скоростью в девять морских узлов, говоря языком сухопутным — это 16,5 километра в час. Задача усложняется тем, что первые участники парадной колонны создают довольно сильную волну для всех остальных. Отлично видно, как быстро она доходит до гранитных невских берегов.

Десантный катер «Иван Пасько» несет на борту дедушку русского флота — петровский ботик. А это — патрульный катер «Евгений Колесников». Его полностью женский экипаж впервые принимает участие в параде.

В строю — малые ракетные корабли. А еще «Зеленый дол» — на его борту грозные ракеты «Калибр». Ими экипаж успешно поразил несколько баз и складов вооружения сирийских террористов.

Корабль противоминной обороны с самым большим в мире монолитным корпусом из углепластика — «Александр Обухов». На набережных только успевают делать фотографии.

«Я приехала специально с Оренбурга, чтобы посмотреть праздник. Очень красиво все, мощь России чувствуется», — рассказала зрительница.

Отдельное внимание к статичной части праздника — в парадной Неве замерли настоящие гиганты. Главный фрегат парада — «Адмирал Горшков». Еще здесь малый ракетный корабль «Великий Устюг». Рядом исторические, учебные суда — копия линейного корабля четвертого ранга «Полтава», шхуна «Надежда».

Впервые на параде можно будет увидеть белоснежный двухмачтовый бриг «Россия» — символ праздника выпускников «Алые паруса». А вот какие паруса будут на мачтах в день ВМФ, пока секрет.

Следом корабли стартуют на Кронштадском рейде. Большой ракетный катер «Димитровград», корвет «Сообразительный», сторожевой корабль «Ярослав мудрый». Здесь вернемся на несколько часов назад. Репетиции на грозном страже Балтики начались с рассветом.

Полет самолетов и вертолетов завершил репетицию Главного военно-морского парада, раскрасив небо над Петербургом в цвета триколора.

«Отработали все элементы, еще раз повторили то, что было отработано ранее. Проверились, проверили форму одежды, все получилось, к параду готовы», — сообщил Юрий Крутой, начальник службы войск Главного штаба ВМФ России.

Точно так же, как готов Военно-морской флот к решению любых задач — в небе, на воде и под водой.