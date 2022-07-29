Невиданный градус русофобии: для россиян устроили ад на границе с Финляндией

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Власти североевропейской страны рассматривают сразу несколько способов, как избавиться от туристов из сопредельного государства. Пока окончательное решение не принято, но на таможне уже лютуют.

Градус русофобии в Финляндии поднялся до невиданных высот. В стране рассматривают сразу несколько способов, как избавиться от туристов из нашей страны. Среди них — не только отмена виз, но и полное закрытие границы для пассажирских перевозок.

Причем настоящий ад нашим туристам на пропускных пунктах устраивают уже сейчас. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова отправилась на границу и испытала все на себе. Смотрите подробности в репортаже.