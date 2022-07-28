Депутат Госдумы просит запретить въезд «Би-2» и проверить их на нарушение УК РФ

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Чиновники, уверен парламентарий Дмитрий Кузнецова, должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах.

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Кузнецов направил прошение директору ФСБ Александру Бортникову, а также председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину в отношении солистов музыкальной группы «Би-2», назвав их «австралийским гражданами».

«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор федеральной службы безопасности), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича (солисты группы „Би-2“)», — цитирует РИА Новости слова обращения.

У председателя СК РФ он попросил проверить солистов «Би-2» на факт нарушения статьи уголовного кодекса о дискредитации Вооруженных сил РФ.

«Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах», — сказал Кузнецов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне начали массово сдавать билеты на концерты тех артистов, которые критикуют специальную военную операцию по защите Донбасса и решения своего государства. Сильнее всех это затронуло группы «Би-2», «Машина времени» и «ДДТ».