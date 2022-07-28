Не предназначено судьбой: Волочкова раскритиковала певца Данко

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Певец назвал балерину «лошадью» и предательницей, опорочившей русский балет.

Бывшая балерина Анастасия Волочкова рассказала, чем она гордится. Кроме того, звезда раскритиковала певца Данко. Это произошло на шоу «Поясни за» с Отаром Кушанашвили.

Она заявила, что если ее писанье под елочку занимает больше, чем то, что происходит в стране, то она очень горда.

«Человек, который ни разу не вышел на сцену Большого театра! Он был бы готов сейчас выйти на сцену Большого? Не уготовано ему было судьбой. Но он готов был бы выйти сейчас на Красную площадь, обоссать все елки, но о нем никто не вспомнил бы», — ответила она певцу Данко, который ранее критиковал ее за плохой балет.

Данко не в первый раз высказывался о балетных способностях Волочковой. Он называл звезду предательницей и обвинил в том, что она опорочила балет, а также заявил о то, что никто не ломал ее карьеры.

«Там были проблемы посерьезнее. У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь», — сказал тогда артист.

Как ранее писал 5-tv.ru, Волочкова заявила, что Данко некомпетентен для таких заявлений. Кроме того она отметила, что певца все забыли и, скорей всего, он просто решил хайпануть на имени знаменитости.