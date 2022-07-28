Fox News: китайские компании начали массово скупать земли в США

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В Америке видят в этом тревожный сигнал. Причем есть мнение, что остановить процесс уже поздно.

Компании КНР в последнее время проявляют активный интерес к американским сельхозугодиям. Земли в штатах раскупаются, как горячие пирожки. На это обратила внимание обозреватель телеканала Fox News Сара Картер, назвав происходящее небезобидным явлением.

Журналистка считает, что все фирмы связаны с правительством Китая. В 2019 году им принадлежало 192 тысячи акров земель, теперь же собственников в разы больше. Тревожен, по мнению Картер, и тот факт, что территории чаще всего находятся рядом с секретными военными объектами.

«Например, в 2021 году бывший китайский военный чиновник приобрел 130 тысяч акров земли прямо здесь, в Дель-Рио, штат Техас, вдоль границы с Мексикой. Этот участок располагается весьма близко к авиабазе Лафлин»», — рассказала обозреватель во время одного из эфиров, ссылка доступна на YouTube.

Аналогичная ситуация в штате Северная Дакота, где китайские компании приобрели участки рядом с секретным военным объектом.

Журналистке также не дает покоя деятельность компании Huawei. Она не исключает, что сотовые вышки производителя могли блокировать работу ядерных пусковых установок, так как их оборудовали поблизости с военными объектами.

Картер отмечает, что представители американской разведки тоже забили тревогу насчет китайцев. Причем некоторые из них считают, что в стране поздно спохватились и уже, возможно, ничего не поделать.

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