Фото, видео: 5-tv.ru

Бойцы подписали снаряды. Один боеприпас — «За детей Донбасса», второй — «Привет из Антрацита».

Бойцы второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР ударили по укрепрайону ВСУ в Донбассе. Момент атаки запечатлел военкор «Известий» Алексей Полторанин.

В сторону позиций украинских националистов полетели снаряд с надписями «За детей Донбасса» и «Привет из Антрацита». Они были запущены с помощью самоходной пушки 2С7 «Пион».

Эти же артиллеристы, как отметил Полторанин, уничтожили до этого четыре американские гаубицы М-777. Военнослужащие активно помогают соседям из ДНР освобождать свои территории.

По словам бойцов, с 2014 года они вместе борются с националистами и всегда помогают друг другу. Потому после освобождения ЛНР они продолжают биться за Донбасс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле считают необходимым освободить всю Украину от неонацизма.