Обыкновенный «синяк»: Борисова резко осудила поведение Панина в Испании

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Знаменитость заявила, что не собирается помогать актеру в борьбе с алкоголизмом.

Телеведущая Дана Борисова раскритиковала пьяные выходки сбежавшего из России в Испанию актера Алексея Панина. Она прокомментировала «Экспресс-газете» очередной скандал с участием артиста.

Знаменитости общались до определенного момента, Борисова даже была подписана на социальные сети актера. По ее словам, она не будет помогать Панину избавиться от алкогольной зависимости, потому что его и так все устраивает.

«Алексей Панин — обыкновенный „синяк“. Я бы ни за что ему не помогла. Пусть лечится от алкоголизма в своей Испании», — сказала телеведущая, указав, что все, что делает артист — настоящий позор.

Алексей Панин, который уехал жить в Испанию, опубликовал несколько видео, на которых он в нетрезвом состоянии оскорбительно высказывается в адрес своих российских коллег Сергея Безрукова и Владимира Машкова. Также от актера досталось и украинскому музыканту Святославу Вакарчуку. Панин не стеснялся в выражениях и использовал нецензурные слова. Позже актер попытался оправдаться за свои слова.

Как ранее писал 5-tv.ru, Алексей Панин объяснил, почему он не хочет давать интервью Ксении Собчак. Лежащий в постели актер, записал видео, в котором заявил — телеведущая слишком хитрая и вечно при общении с гостем пытается подловить его на чем-то каверзном и провокационном.