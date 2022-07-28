Синхронная работа: артиллерия ДНР и ВКС РФ штурмуют авдеевский укрепрайон

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин; 5-tv.ru

В сторону украинских позиций направились боевые вертолеты, самолеты-штурмовики, а также снаряды «Градов».

ВС РФ совместно с силами 1-го корпуса Народной милиции ДНР приступили к штурму укрепрайона ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщил с места военкор «Известий» Семен Еремин.

«Синхронная работа российской армейской авиации и донецкой артиллерии», — отметил журналист, наблюдая за полетом штурмовиков.

Плотный огонь донецкой артиллерии вместе с ВКС РФ поддерживает пехотные подразделения Донецкой Народной Республики.

«Орудие работает по мере необходимости. Когда приходят корректируемые данные. Пришли данные — выстрел, пришли данные — выстрел. Это — огонь не беглый, он — точечный, поддержка пехоты», — пояснил Еремин, за спиной которого работает артиллерия.

Сейчас союзные силы прорываются к позициям, с которых украинские националисты ведут огонь по Донецку, Макеевке и расположенным рядом с ними населенным пунктам. Как отметил корреспондент, работают боевые вертолеты, самолеты-штурмовики, «Грады», пушки.

ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР продолжают спецоперации на территории Украины. Ее главные цели — возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной. Бойцы ведут огонь исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликованы кадры работы «Градов» в зоне СВО.