Неуправляемая бетономешалка снесла автомобили в центре Нижнего Новгорода

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Люди чудом не пострадали из-за покатившегося вниз по улице многотонного КАМАЗа.

А эти кадры из Нижнего Новгорода. Там неуправляемая бетономешалка внезапно покатилась вниз по улице.

Набирая скорость, многотонный КАМАЗ по пути задел несколько легковушек, проломил ограждения и снес мусорки.

Люди не пострадали только чудом. Возможной причиной аварии мог стать перегруз машины.