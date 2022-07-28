Неуправляемая бетономешалка снесла автомобили в центре Нижнего Новгорода
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Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
Люди чудом не пострадали из-за покатившегося вниз по улице многотонного КАМАЗа.
А эти кадры из Нижнего Новгорода. Там неуправляемая бетономешалка внезапно покатилась вниз по улице.
Набирая скорость, многотонный КАМАЗ по пути задел несколько легковушек, проломил ограждения и снес мусорки.
Люди не пострадали только чудом. Возможной причиной аварии мог стать перегруз машины.