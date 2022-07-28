В России предложили поднять стипендии почти в десять раз

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Пока студентам выплачивают около 1700 рублей в месяц. И на такие деньги прожить просто невозможно.

Стипендии российских студентов предлагают поднять чуть ли не в десять раз! Чтобы они были не ниже суммы прожиточного минимума — сейчас это примерно 14 тысяч рублей. С таким предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратились в Госдуме.

Пока студентам выплачивают около 1700 рублей в месяц. И на такие деньги прожить просто невозможно. Хватает их только на проездной и тетради.

Конечно, предусмотрена индексация, но на деле прибавка выходит совсем небольшая. Молодым людям приходится подрабатывать. Из-за этого зачастую времени на учебу почти не остается.