SHAMAN ответил Ксении Собчак на обвинения в оголтелом патриотизме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Telegram / SHAMAN

Именно таким в понимании светской львицы он выглядит в песне «Я русский».

Певец SHAMAN ответил Ксении Собчак на обвинение в оголтелом патриотизме. Несмотря на то, что песня исполнителя «Я русский» набрала в сети свыше четырех с половиной миллионов просмотров, светская львица в числе поклонников хита не оказалась. А напротив, раскритиковала понимание патриотизма артистом.

В ответ на это SHAMAN записал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором выразил благодарность не жалующей его телеведущей.

«Ксения, здравствуйте! Я хочу от всего сердца вас поблагодарить за такую мощную поддержку. Большое вам спасибо, что вы принимаете такое активное участие в продвижении моего творчества», — обратился певец.

Ранее Ксения Собчак в своих соцсетях порассуждала, каким, на ее взгляд должен быть патриотизм. Проявлять его, по мнению знаменитости, правильно через воспевание своей земли, национальных достижений, исторических событий. Хорошими примерами она назвала песни «Широка страна моя родная», «Знаете, каким он парнем был», а также «Родину» Егора Летова. Но вот композицию «Я русский» с этими произведениями в один ряд поставить нельзя, считает Ксения. Она отметила, что патриотизм не должен быть «оголтелым и прямолинейным».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак подшутила над Филиппом Киркоровым из-за фото на остановке в Крыму.