Зрители стоя аплодировали участникам СВО на концерте Киркорова в Феодосии

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Тех военных, кто не смог прийти, певец посетил лично накануне в госпитале.

Овации сорвали пришедшие на концерт Филипа Киркорова военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Во время мероприятия Филипп Киркоров попросил встать бойцов, чтобы все присутствующие смогли увидеть героев. Публика сразу же начала аплодировать военным, звучали приветствия и одобрительные возгласы и благодарность участникам спецоперации.

«Мой низкий поклон за то, что вы делаете и делали. Обязательно возвращайтесь к своим семьям живыми и здоровыми», — цитирует заявление певца со сцены KP.RU.

Он добавил, что многим военным врачи не разрешили покинуть госпиталь из-за ранений. К слову, их перед своим концертом в Феодосии Киркоров навестил лично, а тем кому врачи разрешили подарил билеты на выступление.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В этот день президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале мероприятия. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны Евросоюза и НАТО представили миссию как «вторжение» и объявили Москве экономическую войну.

Как ранее писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму, в котором проходят реабилитацию участники спецоперации по защите Донбасса.