В Кремле считают необходимым освободить всю Украину от неонацизма

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В ходе спецоперации ВС РФ уже принимаются меры для защиты граждан Донецкой и Луганской народных республик.

В Кремле поддерживают настрой на освобождение всей Украины от неонацизма. Соответствующие меры уже принимаются в ходе спецоперации ВС РФ, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости вновь освобождать русские города — Одессу, Полтаву, Киев и многие другие.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений таких неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

В своем Telegram-канале глава ДНР ранее напомнил о том, что 28 июля исполняется 78 лет со дня освобождения Бреста советскими солдатами. Пушилин провел параллели между теми событиями и происходящим сейчас в Донбассе и на Украине.

По мнению главы ДНР, настало «время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми». В их числе он представил Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Одессу, Киев, Полтаву, Чернигов и Луцк.

ВС РФ совместно с бойцами ДНР и ЛНР продолжают спецоперацию на Украине. Ее главными целями остаются возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что росгвардейцы эвакуировали ветерана из-под обстрелов ВСУ в Харьковской области.