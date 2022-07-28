Водит за нос своих же: Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России

Фото: www.globallookpress.com / Said Gadzhiev

Артист уверяет, что не давал концерты в РФ после присоединения Крыма. Но факты говорят об обратном.

Украинский певец Андрей Данилко скрывает информацию о том, что не давал концерты в России с 2014 года. Такое решение артист якобы принял по политическим мотивам, не признав присоединение Крыма к РФ.

«В России мой последний концерт был сольным, — клянется на русском языке Данилко. — Это было выступление в „Крокусе“ примерно в 2013 году, но точно до Крыма. А с 2014 года уже все — мы полностью отказались от всех гастролей», — заявлял Данилко в интервью украинскому каналу ICTV.

Однако, как отмечает издание dni.ru, слова знаменитости далеки от правды. Возможно, Данилко забыл, как в 2018-м выступал на after-party конкурса «Новая волна» в Сочи. Туда он приехал по личному приглашению композитора Игоря Крутого. Под песню знаменитости «Не проститутка я, а просто влюбчивая» тогда отплясывали все, кто только мог.

Но про этот случай звезда намеренно умалчивает. Зато не упускает возможности вытереть ноги о страну, в которой он прославился и разбогател под сценическим псевдонимом Верка Сердючка. Предательство по отношению к РФ знаменитость продемонстрировала не только после событий в Крыму и спецоперации.

Как известно, первый нож в спину он воткнул еще в 2007 году. Тогда, выступая на международном конкурсе «Евровидение» от Украины, Данилко в своей песне Dancing Lasha Tumbai проронил слова Russia, Goodbye и занял второе место. За успех Сердючки страна искренне порадовалась, но вот предательство не простила. С того момента артиста перестали приглашать на концерты и крупные ТВ-проекты в России. Его популярность постепенно сошла на нет. Слово, как говорится, не воробей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тина Канделаки предрекла тяжелый конец Андрею Данилко. Он застанет его в «цирке уродов» на Брайтон Бич.