Пила, пью и буду пить: Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Артистка считает, что если не пить «Просекко» — это прямой путь в психушку.

Балерину Анастасию Волочкову достаточно часто обвиняют в злоупотреблении алкоголем. Но она заверила, что со спиртным у нее проблем нет и не было. Об этом пишет портал dni.ru.

Артистка считает, что если не пить «Просекко» с клубникой, не курить хороший кальян, «не зажигать себе во дворе елку каждый вечер», не слушать журчание фонтана — это прямой путь в психушку.

«Пила, пью и буду пить! Но только дорогое розовое „Просекко“ и только в компании любимых мужчин и друзей. Люди, правда, почему-то думают, что если я веселюсь и куражусь на своем участке, в своем доме, то я обязательно пьяна. Нет, дорогие мои, я сама по себе позитивная, искренняя, открытая. Спиртное мне для этого не нужно», — заверила балерина.

Волочкова подчеркнула, что алкоголь и балет несовместимы, а она каждый день проводит по несколько часов «в балетном на репетиции». Она отметила, что не смогла бы этого делать, если была бы алкоголиком.

Балерина добавила, что она успешная, красивая и с хорошим чувством юмора. Мужчины дарят ей «Майбахи» и белые розы, и она живет, как хочет. Но при этом она понимает, что не будет давать покоя людям, всех всегда будет интересовать то, что у нее в жизни происходит. Волочкова добавила, что никого не должно волновать, сколько бокалов «Просекко» она выпивает в собственном доме. Она отметила, что в жизни всего добилась своим трудом.

Как ранее писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова открыта перед своей аудиторией. Она, не стесняясь, делится печалями, переживаниями и радостями. Поэтому она дерзко ответила осуждающим ее за частую смену мужчин.