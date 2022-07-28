Боевики теробороны расстреляли отступающие остатки 15-го батальона ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; Минобороны РФ

Под шквальный огонь военнослужащие мотопехотной бригады украинской армии попали в районе Покровского ДНР.

Боевики расстреляли бригаду ВСУ, отступающую из села Покровское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское», — сказал генерал-лейтенант.

Ударом высокоточного оружия за последние сутки ликвидировано более 130 военнослужащих батальона 60-й пехотной бригады ВСУ, что серьезно сказалось на ее боеспособности. Позиции бригады находились в Херсонской области.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Глава государства Владимир Путин обратился к нации. Он отметил, что мирное население Донбасса подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. По заявлению Минобороны, российские войска наносят удары по военным объектам страны с целью снижения ее боевого потенциала. Эксперты отмечают, что ВСУ не может противостоять артиллерии и авиации РФ. Нацисты покидают свои позиции, в том числе из-за нехватки боеприпасов. В США подчеркивали, бедственное положение боевиков в сложившейся ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что росгвардейцы эвакуировали ветерана из-под обстрелов ВСУ в Харьковской области.