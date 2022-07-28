Гастроэнтеролог назвал опасный итог гречневой диеты

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Частое употребление крупы может вызвать аллергическую реакцию в организме человека.

Многие люди сталкиваются с проблемой лишнего веса. И тут остро встает вопрос о том, чтобы сесть на диету. Одним из таких продуктов, который позволяют сбросить лишние килограммы является гречневая крупа. Она считается одним из наименее аллергенных продуктов. Однако она в некоторых случаях гречневая диета может навредить. О том, как это может произойти рассказала гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской гастроэнтерологической ассоциации Евгений Белоусов.

«Гречку с осторожностью следует есть тем, у кого повышенная свертываемость крови. Однако проблемы могут возникнуть, только если питаться целую неделю одной гречкой. Людям с нарушением работы почек также стоит ограничиться одной порцией в неделю», — объясняет специалист.

По мнению врача, употребление гречневой каши в больших объемах может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«На гречневой монодиете из организма уходят полезные микроэлементы и вода. Поэтому не рекомендую есть больше 150-200 грамм крупы в сутки. Лучше чередовать ее с другими продуктами. В целом длительная монодиета может привести к неврологическим нарушениям и гормональным сбоям», — предупреждает врач в беседе с Газета.ру.

Также при употреблении крупы возможна реакция гиперчувствительности третьего типа (один из видов аллергии). Вдобавок с ней надо быть осторожными, если у вас есть непереносимость глютена.

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