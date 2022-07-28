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Участники гослотерей бренда «Столото» суммарно выиграли более 20 миллиардов рублей за полгода

Никита Кротов 30
Участники гослотерей бренда «Столото» суммарно выиграли более 20 миллиардов рублей за полгода

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

Тема:
«Мой Петербург»

Еженедельно список победителей пополняется в среднем 21 миллионером.

За первое полугодие 2022 года участники государственных лотерей, распространяемых под брендом «Столото», выиграли в общей сумме более 20 миллиардов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе «Столото».

Согласно данным аналитиков, общее количество выигрышных лотерейных билетов за январь–июнь составило 96,6 миллиона штук. В среднем благодаря «Столото» ежемесячно выигрывали 16,1 миллиона билетов, а игроки получали 3,37 миллиарда рублей.

Количество участников лотерей, распространяемых «Столото», которые стали миллионерами составило 570 человек. Итого каждую неделю список пополнялся на 21-го победителя с выигрышем от одного миллиона рублей.

Отмечено, что самые крупные выигрыши достались победителям новогоднего розыгрыша «Русского лото». Ими стали жители Краснодарского края и Республики Крым. Они выиграли по 500 миллионов рублей.

«Общий призовой фонд новогоднего тиража „Русского лото“, который прошел в прямом эфире одного из федеральных телеканалов, составил 2 974 200 845 рублей, а выигрышными стали 14 479 009 билетов», — сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что в десятку крупнейших выигрышей вошли призы жителей Москвы и Московской области, Красноярского края, Татарстана, Омской области, Башкирии и Приморского края. Больше всего счастливых билетов было продано в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. В частности, жители данных регионов чаще принимают участие, а, следовательно, чаще выигрывают.

По статистике «Столото», 90% победителей с выигрышами от 600 тысяч рублей предоставили свои персональные данные. Подчеркивается, что, если денежный приз не был востребован, он перечисляется государству. Все российские лотереи являются государственными с 2014 года, а их деятельность контролируется профильными ведомствами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что доля онлайн-продаж билетов лотерей «Столото» через СБП выросла на 20%.

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