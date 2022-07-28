Росгвардейцы эвакуировали ветерана из-под обстрелов ВСУ в Харьковской области

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Фронтовик из-за украинских властей не виделся со своим сыном 12 лет.

Ветеран Великой Отечественной войны Айказ Овсепян наконец-то смог воссоединиться со своими родными. Из населенного пункта в Харьковской области, который сейчас находится под обстрелом ВСУ, его эвакуировали военнослужащие одного из подразделений Росгвардии. Об этом сообщили в ведомстве.

О ветеране росгвардейцы узнали от местных жителей, когда проводили мероприятия общественного порядка. Айказ Аркелович — участник битв за Кавказ и Сталинград, кавалер ордена Отечественной войны I степени и Трудового Красного Знамени, медалей «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта».

«Мы прошли Венгрию, потом немного захватили Словакию. Потом вступили и в Австрию. Именно там мы закончили Великую Отечественную войну», — рассказал ветеран.

Вместе со своей дочерью Ольгой он проживал в многоквартирном доме в Харьковской области. Военные навестили ветерана, привезли ему продукты питания и выяснили, какая помощь требуется по хозяйству. Затем они взяли его под свою опеку. Они выяснили, что примерно пять месяцев Овсепяну не приходит пенсия, которую обычно присылали по почте. Поэтому российские военные регулярно собирали для него и его дочери продукты и медикаменты.

Но из-за регулярных обстрелов со стороны украинских националистов в квартиру ветерана регулярно прилетают осколки снарядов.

«Вот прилетел осколок, я в комнате находился. А дочка говорит: „Это точно в меня, папа“. А я ответил, что не дал бы, перегородил бы», — рассказал ветеран.

Его дочь Ольга рассказала, с какими трудностями ей приходилось сталкиваться, когда начинались обстрелы.

«На мне двойная ответственность лежит, потому что отец плохо ходит, старый. Когда начинают летать ракеты или сильные снаряды, мне приходится спускать его в подвал. А туда приходится спускаться по лестнице со второго этажа, а потом еще вниз. Ему очень плохо удается преодолевать ступеньки», — объяснила женщина.

Ветеран рассказал, что его сын Станислав живет в России. Они не виделись около 11 лет из-за введенных украинскими властями ограничений. Кроме того, из-за перебоев со связью родственники не могли друг с другом поговорить уже несколько месяцев.

Военнослужащие передали информацию о сыне в вышестоящий штаб, спустя некоторое время его удалось отыскать. Еще через несколько дней семья воссоединилась.

«С отцом и сестрой я не виделся с 2010 года. Где-то дней десять тому назад в первый раз был от военных звонок, что я знаю о своем отце. Сказали, что есть возможность его эвакуировать. Конечно, я согласился», — рассказал Станислав.

Родственники встретились на границе с Россией, куда ветерана и его дочь привезли на бронированном автомобиле под прикрытием росгвардейцев.

После того, как все документы были оформлены, военные привезли семью в Белгород и помогли разместиться. Здесь ветеран также будет находиться под опекой регионального управления Росгвардии.

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